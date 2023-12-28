Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт и нападение на православную церковь

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии успешно предотвратили планируемый теракт, который члены "Исламского государства" намеревались совершить перед наступлением нового года.
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