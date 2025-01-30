Медведев призвал выдворять из России мигрантов-наркоманов

Мигрантов, употребляющих наркотики, нужно выдворять из России без промедления. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам совершенствования миграционного законодательства, … .
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