Как 70% Средиземного моря было потеряно 5,5 миллионов лет назад

Уровень Средиземного моря понизился во время Мессинского пика солености – крупного геологического события, превратившего Средиземное море в гигантский соляной бассейн в период с 5,97 до 5,33 миллиона лет назад.
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