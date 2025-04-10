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Царьград

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Вулкан Безымянный на Камчатке выявляет активность: зафиксировано 185 событий

Вулкан Безымянный на Камчатке выявляет активность: зафиксировано 185 событий

На Камчатке вулкан Безымянный продолжает демонстрировать нарастающую активность: за последние сутки зафиксировано 185 сейсмических событий и тепловая аномалия.

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