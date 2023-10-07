Южный Левант оказался проходимым для ранних сапиенсов

Археологи исследовали донные отложения трех палеоводоемов в Иордании и пришли к выводу, что во время пятой морской изотопной стадии (около 130-80 тысяч лет назад) на этих землях было достаточное количество пресной воды, чтобы через них проходил маршрут миграции ранних сапиенсов из Африки.