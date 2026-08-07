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MotoGP. Марк Маркес о 8-м титуле: «Моя жизнь не изменится – в отличие от соперников, которые сражаются за первый»

Гонщик « Дукати » Марк Маркес поделился мыслями о борьбе за чемпионство перед Гран-при Великобритании .

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