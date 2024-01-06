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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Рубина» Безруков: «Хотим, чтобы про нас говорили не середняк, а элита РПЛ. Будем делать все, чтобы подниматься выше» 

Хавбек «Рубина» Безруков: «Хотим, чтобы про нас говорили не середняк, а элита РПЛ. Будем делать все, чтобы подниматься выше» 

После 18 туров казанцы занимают в таблице 7-е место. — «Рубин» стал середняком РПЛ? — Это пока что промежуточный результат.

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