Полицейские Красноярского края задержали в Иркутске двух подозреваемых в коммерческом подкупе

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю при поддержке работников службы безопасности крупного лесопромышленного холдинга установили, что иркутская компания-поставщик конвейерного оборудования незаконно обеспечила свою организацию контрактами на поставку запчастей с кодинским лесоперерабатывающим комплексом.
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