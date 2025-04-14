Полицейские Красноярского края задержали в Иркутске двух подозреваемых в коммерческом подкупе

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю при поддержке работников службы безопасности крупного лесопромышленного холдинга установили, что иркутская компания-поставщик конвейерного оборудования незаконно обеспечила свою организацию контрактами на поставку запчастей с кодинским лесоперерабатывающим комплексом.