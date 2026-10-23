Бывший нападающий « Манчестер Юнайтед » Уэйн Руни критически высказался в адрес футболистов команды. После матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2) Лисандро Мартинес выразил недовольство трансферной политикой клуба: «Нельзя постоянно менять тренеров – Кэррик делает все, что в его силах.
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