В Японии подали в суд иск о роспуске замешанной в скандальном убийстве Абэ секты

Global Look Press/Naoki Nishimura/AFLO В Японии направили в окружной суд Токио иск о роспуске религиозной организации "Церковь объединения", замешанной в скандальном убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.
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