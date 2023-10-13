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В Японии подали в суд иск о роспуске замешанной в скандальном убийстве Абэ секты

В Японии подали в суд иск о роспуске замешанной в скандальном убийстве Абэ секты

Global Look Press/Naoki Nishimura/AFLO В Японии направили в окружной суд Токио иск о роспуске религиозной организации "Церковь объединения", замешанной в скандальном убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

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