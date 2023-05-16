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Билл Гейтс дал очень важный совет студентам и трудоголикам

Билл Гейтс дал очень важный совет студентам и трудоголикам

Американский миллиардер и создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выступил перед выпускниками американского Университета Северной Аризоны и дал несколько важных на его взгляд советов.

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