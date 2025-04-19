Все мы должны свято чтить память о наших предках, поэтому не откладывайте на потом такое благое дело, как наведение чистоты на кладбище.
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Все мы должны свято чтить память о наших предках, поэтому не откладывайте на потом такое благое дело, как наведение чистоты на кладбище.