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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В начале августа в Москве откроется выставка о развитии столичного транспорта

В начале августа в Москве откроется выставка о развитии столичного транспорта

Можно детально рассмотреть, как менялся и продолжит меняться столичный транспорт О развитии транспортной сферы в Москве расскажет интерактивная экспозиция, которая откроется в начале августа в Центральном выставочном зале «Манеж».

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