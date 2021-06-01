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В Москву завезли вакцину «КовиВак» от Центра имени Чумакова

В Москву завезли вакцину «КовиВак» от Центра имени Чумакова

Пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы отчиталась о поступлении в медицинские учреждения небольшой партии противокоронавирусной вакцины «КовиВак» от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

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