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Бизнес журнал. Урал

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Вернуть зданию музея PERMM прежний вид стоит 5,2 млн рублей

Вернуть зданию музея PERMM прежний вид стоит 5,2 млн рублей

Эксперты АНО «Союзэкспертиза-Пермь» при Пермской торгово-промышленной палате оценили стоимость работ и материалов, необходимых для возвращения зданию, где раньше располагался музей PERMM (бульвар Гагарина, 24), первоначального вида.

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