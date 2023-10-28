Соединенные Штаты стремятся расширить НАТО и усилить свою сферу влияния. Это приводит к гибели Украины, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в ходе своего выступления.
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