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Экономист Сакс: США приводят Украину к смерти из-за расширения НАТО

Экономист Сакс: США приводят Украину к смерти из-за расширения НАТО

Соединенные Штаты стремятся расширить НАТО и усилить свою сферу влияния. Это приводит к гибели Украины, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в ходе своего выступления.

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