Уважение к истории РФ станет условием возвращения западных брендов — МИД

Иностранные компании, планирующие возобновить свою деятельность на территории России, должны демонстрировать уважение к истории страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 февраля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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