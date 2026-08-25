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Казанда «Печəн базары» татар шəһəр мəдəнияте һəм дизайны фестивале узачак

Казанда «Печəн базары» татар шəһəр мəдəнияте һəм дизайны фестивале узачак

29-30 август көннәрендә Иске Татар бистəсендə (Кабан күле яр буенда) татар дизайны дөньясының төп вакыйгасы – «Печəн базары» татар шəһəр мəдəнияте һəм дизайны фестивале узачак.

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