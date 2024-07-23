В Киеве заявили о «черном лебеде» для Украины

КИЕВ, 23 июля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, считает, что решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки негативно повлияет на перспективы Украины.
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