Иран: В вечерние часы иранские Соединенные Штаты (США) нанесли авиаудары по заводу по производству рыбного порошка в Кешме, а также по рыболовному причалу и башне управления портом в Сирике, а также по другим гражданским объектам в провинции Хормозган.