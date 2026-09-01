Иран: В вечерние часы иранские Соединенные Штаты (США) нанесли авиаудары по заводу по производству рыбного порошка в Кешме, а также по рыболовному причалу и башне управления портом в Сирике, а также по другим гражданским объектам в провинции Хормозган.
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