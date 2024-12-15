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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИФА проведет премию The Best в онлайн-формате 17 декабря. Решение принято из-за отсутствия свободных дат в календаре на следующей неделе

Как сообщает As, ФИФА приняла такое решение в связи с отсутствием свободных дат в календаре как в мужском, так и в женском футболе.

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