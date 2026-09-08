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Царьград

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Минпромторг не выявил роста цен на школьные товары к 1 сентября

Минпромторг не выявил роста цен на школьные товары к 1 сентября

Минпромторг России, по словам Романа Чекушова, регулярно контролирует цены на школьные товары в преддверии 1 сентября.

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