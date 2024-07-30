Над двумя районами Курской области уничтожены четыре ракеты ВСУ

Четыре украинские ракеты уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области, детали в своем Telegram-канале приводит врио губернатора Алексей Смирнов.
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