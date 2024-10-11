Учительница уволилась, прочитав список своих учеников в школе №33 в Волгограде. Весь класс - дети мигрантов.
Весь класс - дети мигрантов: Учительница уволилась, прочитав список. Что с ней стало теперь?
Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
Им , то есть верхам это нафиг не надо. У них в этом свои интересы.
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1 час.
К
Каплан
Больше всего мигрантов живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах. 7,5 миллионов из 9-миллионного населения страны - это трудовые мигранты. Но в стране нет межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Мигранты усердно работают и, в отличие, от России не создают неудобств коренному населению и туристам. Трудовой мигрант может въехать в страну только по приглашению работодателя с контрактом на руках. Он не имеет права уволиться или поменять место работы. По истечении контракта он должен покинуть страну. Мигрантам в ОАЭ грозит жестокое наказание за любое преступление и малейшее неуважение к традициям страны. За наркоту, драку, убийство или кражу можно схлопотать большой срок или смертную казнь. А крупный штраф и даже арест - за мусор и ругань на улице.
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20 мин.
В
Василий
Всё гораздо сложнее - не будем заигрывать с азиатами, получим войну на 2 фронта, с НАТО и Азией. Боливар не выдержит двоих.
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1 мин.
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