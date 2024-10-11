Весь класс - дети мигрантов: Учительница уволилась, прочитав список. Что с ней стало теперь?

К

Каплан

Больше всего мигрантов живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах. 7,5 миллионов из 9-миллионного населения страны - это трудовые мигранты. Но в стране нет межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Мигранты усердно работают и, в отличие, от России не создают неудобств коренному населению и туристам. Трудовой мигрант может въехать в страну только по приглашению работодателя с контрактом на руках. Он не имеет права уволиться или поменять место работы. По истечении контракта он должен покинуть страну. Мигрантам в ОАЭ грозит жестокое наказание за любое преступление и малейшее неуважение к традициям страны. За наркоту, драку, убийство или кражу можно схлопотать большой срок или смертную казнь. А крупный штраф и даже арест - за мусор и ругань на улице.