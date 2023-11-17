Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов

виктор климахин

Наверное те кто за черножопых шакалов жопы рвет радуются вместе с продажными чиновниками министрами депутатами олигархами и кому нужны горе работники От наших детей и наши пенсии и остальные деньги отбирают и отдают зато что эти черножопые шакалы приехали как на курорт куражится насиловать убивать совершать преступления Это прямое предательство наших министров и депутатов против страны и Российских граждан исконно проживающих народностей Мы уже в своей стране становимся не гражданами свой страны все для черножопых шакалов и мигрантов льготы условия за наши деньги УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ В МЕСТЕ ПРОДАЖНЫМИ МИНИСТРАМИ ДЕПУТАТАМИ