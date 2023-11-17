Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов — ценник предлагается опустить почти в шесть раз Минобрнауки РФ выдвинуло инициативу о том, чтобы с 1 сентября 2024 года установить для иностранных специалистов единую стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства в размере ₽1 тыс — это обязательные дисциплины для получения разрешения на временное проживание или работу.
Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов
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В К
А их бюджет один хрен складывается из наших с Вами заработанных денег, так, что хрен редьки не слаще!
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2 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Опять все обучение и все прочее будет оплачиваться из нашего кармана..!!! Когда это закончится???
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1 час.
виктор климахин
Наверное те кто за черножопых шакалов жопы рвет радуются вместе с продажными чиновниками министрами депутатами олигархами и кому нужны горе работники От наших детей и наши пенсии и остальные деньги отбирают и отдают зато что эти черножопые шакалы приехали как на курорт куражится насиловать убивать совершать преступления Это прямое предательство наших министров и депутатов против страны и Российских граждан исконно проживающих народностей Мы уже в своей стране становимся не гражданами свой страны все для черножопых шакалов и мигрантов льготы условия за наши деньги УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ В МЕСТЕ ПРОДАЖНЫМИ МИНИСТРАМИ ДЕПУТАТАМИ
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1 час.
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