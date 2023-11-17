Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов

Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов

  Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов — ценник предлагается опустить почти в шесть раз   Минобрнауки РФ выдвинуло инициативу о том, чтобы с 1 сентября 2024 года установить для иностранных специалистов единую стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства в размере ₽1 тыс — это обязательные дисциплины для получения разрешения на временное проживание или работу.

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Комментарии
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В К
А их бюджет один хрен складывается из наших с Вами заработанных денег, так, что хрен редьки не слаще!
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2 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Опять все обучение и все прочее будет оплачиваться из нашего кармана..!!! Когда это закончится???
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1 час.
виктор климахин
Наверное   те  кто   за  черножопых   шакалов   жопы  рвет   радуются   вместе   с  продажными   чиновниками   министрами   депутатами    олигархами    и  кому нужны   горе  работники   От    наших   детей   и   наши  пенсии   и   остальные    деньги    отбирают    и  отдают      зато   что  эти   черножопые    шакалы    приехали  как   на  курорт   куражится  насиловать   убивать   совершать   преступления   Это   прямое    предательство    наших   министров    и  депутатов    против    страны   и   Российских  граждан    исконно  проживающих   народностей   Мы   уже   в  своей    стране   становимся    не  гражданами   свой  страны    все  для   черножопых   шакалов   и  мигрантов   льготы  условия   за  наши   деньги   УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ    ШАКАЛОВ     В  МЕСТЕ  ПРОДАЖНЫМИ   МИНИСТРАМИ    ДЕПУТАТАМИ
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1 час.

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