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«Зениту» интересен 18-летний центральный защитник «Коринтианс» Ренан. За ним также следят «Дортмунд» и «Вулвс»

Центральный защитник «Коринтианс» Роберт Ренан интересен «Зениту». При этом российский клуб еще не делал предложений по 18-летнему бразильцу, за которым также следят дортмундская «Боруссия» и «Вулверхэмптон», сообщает Yahoo.

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