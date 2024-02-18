ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. После того, как власти Эквадора приняли решение передать американцам советскую продукцию ВПК, а те, в свою очередь, намеревались экспортировать всё это в Шумерию, наши просто захлопнули калитку щедрости и заявили об остановке импорта бананов.
"Русские, мы всё поняли". Банановое эмбарго сработало. Вооружение отозвано, а эквадорцы едут в Москву просить прощение
Комментарии
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Evgenija Palette
Удивительное дело. Всё хочу спросить у почтенной общественности (может, кто знает объяснение)... Что за люди там, в этой Аргентине? ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ ОТКРОВЕННО ГЛУПОГО, С ПОДРАЖАТЕЛЬСКИМ СИНДРОМОМ, ЯВНО БОЛЬНОГО ЕВРЕЯ?... ( с Американским Байденом всё ясно... Это они - "от большого ума"...)... Но этот МИЛЕЙ?... Так и хочется налить ему КОРВАЛОЛУ...
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16 час.
Наталия
То, что с бананами так быстро сработало, показывает, что чтобы привести некоторых современных правителей в чувство, совсем не нужна классическая дипломатия, для них это "китайская грамота" . С ними надо говорить проще, на понятном им языке денег..
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15 час.
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