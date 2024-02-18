Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тюрин
    Похоже белорусам не получится отсидеться в свидетелях .Вторжение НАТО в ...
  • АндрейБорков
    Лукашенко покруче нашего Путина в вопросах обороны и безопасности будет. Если НАТО попрет на Белоруссию, то Лукашенко...Вторжение НАТО в ...

"Русские, мы всё поняли". Банановое эмбарго сработало. Вооружение отозвано, а эквадорцы едут в Москву просить прощение

"Русские, мы всё поняли". Банановое эмбарго сработало. Вооружение отозвано, а эквадорцы едут в Москву просить прощение

  ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. После того, как власти Эквадора приняли решение передать американцам советскую продукцию ВПК, а те, в свою очередь, намеревались экспортировать всё это в Шумерию, наши просто захлопнули калитку щедрости и заявили об остановке импорта бананов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Удивительное дело. Всё хочу спросить у почтенной общественности (может, кто знает объяснение)... Что за люди там, в этой Аргентине?  ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ ОТКРОВЕННО ГЛУПОГО, С ПОДРАЖАТЕЛЬСКИМ СИНДРОМОМ, ЯВНО БОЛЬНОГО   ЕВРЕЯ?... ( с Американским Байденом всё ясно... Это они - &quot;от большого ума&quot;...)... Но этот МИЛЕЙ?... Так и хочется налить ему КОРВАЛОЛУ...
Ответить
16 час.
Наталия
То, что с бананами так быстро сработало, показывает, что чтобы привести некоторых современных правителей в чувство, совсем не нужна классическая дипломатия, для них это &quot;китайская грамота&quot; . С ними надо говорить проще, на понятном им языке денег..
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх