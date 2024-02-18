"Русские, мы всё поняли". Банановое эмбарго сработало. Вооружение отозвано, а эквадорцы едут в Москву просить прощение

Evgenija Palette

Удивительное дело. Всё хочу спросить у почтенной общественности (может, кто знает объяснение)... Что за люди там, в этой Аргентине? ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ ОТКРОВЕННО ГЛУПОГО, С ПОДРАЖАТЕЛЬСКИМ СИНДРОМОМ, ЯВНО БОЛЬНОГО ЕВРЕЯ?... ( с Американским Байденом всё ясно... Это они - "от большого ума"...)... Но этот МИЛЕЙ?... Так и хочется налить ему КОРВАЛОЛУ...