Юные таланты из Татарстана выступят на фестивале «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ С 15 по 19 сентября в Уфе проходит окружной фестиваль воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО».
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