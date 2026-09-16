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Татар-информ

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Юные таланты из Татарстана выступят на фестивале «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»

Юные таланты из Татарстана выступят на фестивале «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ С 15 по 19 сентября в Уфе проходит окружной фестиваль воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО».

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