Купить 400 тетрадок и накормить целую футбольную команду. Как живёт в России мама 20 детей?

Стало известно, как живёт самая большая многодетная семья в России. Маме, которая воспитывает 20 детей, приходится покупать по 300-400 тетрадок, готовясь к новому учебному году, а также готовить столько еды, сколько хватило бы на целую футбольную команду.
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