Главу Нюксенского округа уволили за слова ее дочери об СВО

Дочь чиновницы угрожала недоброжелателям отправить их на СВО.Pr Scr tiktok.com/@helpp0_0Глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова, чья дочь угрожала недоброжелателям отправить их на СВО, отправлена в отставку.
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