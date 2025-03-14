На Украине паника: "Трамп и Путин ненавидят Европу и оба хотят избавиться от Зеленского"

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Спички - не игрушка

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ИА Новороссия Скрин кадра видео. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сказала, что Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место и сказал ему: американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение.

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