Джонсон помешал миру на Украине

Конфликт на Украине мог завершиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной.
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