«Колорадо» одержал 50 побед в 70 матчах сезона – 3-й результат в НХЛ за 25 лет. Рекорд клуба – 52

«Колорадо» одержал 50 побед в 70 матчах в сезоне НХЛ. «Эвеланш» обыграли «Питтсбург» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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