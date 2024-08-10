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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Машина перевернулась на крышу после аварии на трассе в Челябинской области. Фото

Два автомобиля столкнулись на обочине 10 августа утром на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. В результате ДТП одна из машин перевернулась на крышу, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

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