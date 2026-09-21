Политолог Данилин: результат выборов стал серьёзным ударом по ХДС

Политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Мекленбурге — Передней Померании ещё не гарантирует партии возможности сформировать коалиционное правительство.
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