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Царьград

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"Киев горит и дымит практически ежедневно": Инсайдер поведал о новой "схеме" команды Зеленского по заработку на гуманитарке

"Киев горит и дымит практически ежедневно": Инсайдер поведал о новой "схеме" команды Зеленского по заработку на гуманитарке

Инсайдер рассказал о новой "схеме" команды Владимира Зеленского по заработку на гуманитарной помощи от западных партнёров.

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