Уникальный игровой телефон с двумя процессорами за 2 000 рублей — разбираем плод инженерного гения из Китая

Около двух лет назад я купил на интернет-барахолке развлекательно-игровой телефон Kechaoda K110. На первый взгляд ничего необычного, в телефоне была предустановлена мультиигровая система с более чем 80 играми, но мне захотелось чего-то большего и я начал модифицировать прошивку устройства в шестнадцатеричном редакторе, как будто имел штатный ПЗУ.
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