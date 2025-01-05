Уникальный игровой телефон с двумя процессорами за 2 000 рублей — разбираем плод инженерного гения из Китая

﻿﻿Около двух лет назад я купил на интернет-барахолке развлекательно-игровой телефон Kechaoda K110. На первый взгляд ничего необычного, в телефоне была предустановлена ​​мультиигровая система с более чем 80 играми, но мне захотелось чего-то большего и я начал модифицировать прошивку устройства в шестнадцатеричном редакторе, как будто имел штатный ПЗУ.