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Отец Холанда после поражения Норвегии: «Англию спас судья. Нас обокрали»

Отец Эрлинга Холанда Альф-Инге Халанд раскритиковал судейство после поражения Норвегии от Англии в четвертьфинале ЧМ-2026 (1:2).

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