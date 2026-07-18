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Газета.ру

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Полузащитник "Спартака" Умяров заявил, что пострадал в потасовке с "Зенитом"

Полузащитник "Спартака" Умяров заявил, что пострадал в потасовке с "Зенитом"

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров после матча за Суперкубок России против петербургского "Зенита" заявил, что пострадал во время потасовки, случившейся на 97-й минуте игры после пенальти в исполнении нападающего Александра Соболева.

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