Broadcom выдаст Anthropic кредит на $42 млрд под закупку чипов — и тут же предупредит о конфликте интересов

Сумма покроет треть пятилетнего обязательства на $125,2 млрд по аренде TPU Broadcom согласился предоставить Anthropic до $42 миллиардов в виде конвертируемых нот для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта, сообщило Reuters со ссылкой на проспект готовящегося IPO компании.