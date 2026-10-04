Broadcom выдаст Anthropic кредит на $42 млрд под закупку чипов — и тут же предупредит о конфликте интересов

Сумма покроет треть пятилетнего обязательства на $125,2 млрд по аренде TPU Broadcom согласился предоставить Anthropic до $42 миллиардов в виде конвертируемых нот для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта, сообщило Reuters со ссылкой на проспект готовящегося IPO компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым