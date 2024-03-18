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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грегг Попович о важности победы в Остине: «Побеждать везде приятно, даже в Томбукту»

У главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича спросили, насколько важно было выиграть для болельщиков Остина.

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