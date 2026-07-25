В небе над Румынией сбили беспилотник

Истребитель F-16 сбил новый беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии. Об этом сообщил президент страны Никушор Дан в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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