В небе над Румынией сбили беспилотник

Истребитель F-16 сбил новый беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии. Об этом сообщил президент страны Никушор Дан в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).