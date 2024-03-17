❗️ Никита Михалков: Руководство Украины знало, что в Крыму живут русские и им это не нравилось «Отношение Украины к Крыму, определенной части руководства, как к кормушке личной.
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❗️ Никита Михалков: Руководство Украины знало, что в Крыму живут русские и им это не нравилось «Отношение Украины к Крыму, определенной части руководства, как к кормушке личной.