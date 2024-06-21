Никита Медведев: Новый этап в карьере голкипера из Ижевска Юлия ПономареваНикита Медведев — талантливый футболист, родившийся в Ижевске, который своими усилиями и целеустремленностью достиг значительных высот в профессиональном спорте.
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