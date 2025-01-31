Трое сотрудников "Роснано" задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Заместителям Чубайса грозит до десяти лет колонии, это замруководителя ООО "УК "Роснано" — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.