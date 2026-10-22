МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия не хочет войны с Украиной, воевать с Москвой хочет Киев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.
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