Daily Storm

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В Хабаровском крае пограничники изъяли полторы тонны бивней мамонта

В Хабаровском крае пограничники изъяли полторы тонны бивней мамонта

Их оценочная стоимость превышает 50 миллионов рублейВ Бикинском районе Хабаровского края пограничники изъяли более полутора тонн бивней мамонта.

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