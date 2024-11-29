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Блинкен обсудил с Сибигой поставки вооружений Киеву и бюджетную помощь США

Блинкен обсудил с Сибигой поставки вооружений Киеву и бюджетную помощь США

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен созвонился с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой для того, чтобы узнать, как обстоит положение дел на линии боевого соприкосновения.

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