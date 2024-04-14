Врачи: утренняя зарядка опасна для здоровья

Особенно для людей с избыточным весом и проблемами сердечно-сосудистой системы.Ученые из Австралии выяснили, что утренняя зарядка может оказаться опасной для здоровья, особенно для людей с избыточным весом и проблемами сердечно-сосудистой системы.
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