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Врачи: утренняя зарядка опасна для здоровья

Врачи: утренняя зарядка опасна для здоровья

Особенно для людей с избыточным весом и проблемами сердечно-сосудистой системы.Ученые из Австралии выяснили, что утренняя зарядка может оказаться опасной для здоровья, особенно для людей с избыточным весом и проблемами сердечно-сосудистой системы.

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