Туляка будут судить за нападение на полицейского. Об этом информирует пресс-служба ведомства. В ночь на 4 января на улице Черкесская в Ефремове пьяный мужчина отказался общаться с оперуполномоченным по факту совершения административного правонарушения.
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